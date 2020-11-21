مساعد رئيس الوفد: الحزب رمز المعارضة "الحكيمة المعتدلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال اللواء سعد الجمال، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، إن حزب الوفد يساند الدولة ورموزها الوطنية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي في التنمية والبناء والحرب ضد التطرف والإرهاب، قائلًا: "نحن المعارضة الحكيمة المعتدلة التي تضع حلولًا وتصورات لحل المشاكل اليومية للمواطنين ووضع خطط الدولة للمستقبل وعلاقاتها الداخلية والخارجية".

جاء ذلك خلال لقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، بعدد من أعضاء الهيئة العليا والهيئات البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ، مساء اليوم السبت، حيث وجه الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وشيوخ الوفد وجذوره وأعضاء الهيئات البرلمانية الوفدية بمجلسي الشيوخ والنواب، وأعضاء الهيئة العليا، لتلبية الدعوة.

ولفت الجمال إلى أن حزب الوفد قام على أسس ومبادئ راسخة منذ الآباء المؤسسين بزعامة سعد زغلول رمز الحركة الوطنية ومصطفى النحاس زعيم الأمة وفؤاد سراج الدين الرجل الذي أعاد تأسيسه وبعث فيه الحياة السياسية المصرية، مرورًا بكثير من القادة العظماء ووصولًا إلى القيادة الحالية الممثلة في المستشار بهاء أبو شقة.