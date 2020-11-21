عبدالله النجار عن صور المشاهير في الطائرات: دليل على وجود نقص في النفوس



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن قيام بعض المشاهير بنشر صورهم مع سياراتهم وطائراتهم، يعتبر تفاخر بالنعمة ويدل على وجود نقص في نفوسهم، ويؤدي إلى كسر قلوب المحتاجين، مضيفًا أنه لا يجوز أن يتفاخر من لديه نعمة أمام المحروم منها، لأن الافتخار بالنعمة فيه أذى للآخرين ويؤذي نفوسهم ويكسرها.

وأضاف النجار خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "اللي بنشوفه مش مجرد نعم، دي سيارات بتتجاوز الملايين، وفي ناس مش لاقية تاكل أو تشرب، والمقصود بأما بنعمة ربك فحدث، أن يتسابقوا على مساعدة غيرهم بتلك النعم وليس بنشر صور، والمشاركة في المشروعات العامة التي تنفذها الدولة".

وقال: "الصور ليس لها علاقة بمعرفة مكان الفقير أو غير الفقير، ونشر الصور لا علاقة له بمساعدة الفقراء وتلك الصور لا تجوز لأن فيها كسر للقلوب".