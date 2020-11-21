نشرة الحوادث المسائية.. استمرار إيداع "طفل المرور" وتأييد السجن المشدد لمتهمي "أجناد مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

تأجيل محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي لـ 12 ديسمبر

أجلت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد بهي الدين، اليوم السبت، محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي، لجلسة 12 ديسمبر.

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النقض.. المشدد 15 سنة للمتهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة

قضت محكمة النقض، بتصحيح العقوبات الصادرة بالمؤبد والسجن على المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بتسريب امتحانات الثانوية العامة في 2016، بعد قبول الطعن.

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الشرطة تُسطر مشاهد إنسانية في مساعدة المواطنين تحت مياه الأمطار (صور)

سطر رجال الشــرطة مشــاهد إنسانية فــى مواجهة تداعيات الأمطار، والمساهمة فى إزالة تجمعات المياه، وتحريك سيـارات المواطنين الذين تعثرت سياراتهم في وسـط المياه، ومساعدتهم فى الوصول لمنازلهم سالمين.

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المرور: غلق جزئي لكوبري 6 بطريق الواحات الخميس المقبل

تجري إدارة المرور، أعمال تطوير أعلى طريق الواحات، ما يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري 6 لمدة أسبوع الخميس المقبل.

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تجديد حبس متهمين في قضية "فتاة الفيرمونت" 45 يومًا

قررت محكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار إسلام محمد، اليوم السبت، تجديد حبس متهمين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق الفيرمونت في عام 2014.

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24 نوفمبر.. الحكم في ٩١ طعنًا علي انتخابات النواب

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، حجز ٩١ طعن علي إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب ٢٠٢٠ ، للحكم بجلسة ٢٤ نوفمبر ، لتصدر المحكمة أحكامًا بعد النظر في موضوعهم باتة ونهائية لا يجوز الطعن عليها .

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إخلاء سبيل محمد أشرف في اتهامه ازدراء الدين الإسلامي وسب مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم

أكد عمرو محمد، المحامي، إخلاء سبيل محمد أشرف "الاستاند أب كوميدي" بضمان محل إقامته؛ لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي وتهديد قيم الأسرة المصرية، وسب وقذف مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم، ونشر محتوى يهدد الأمن والسلم الاجتماعي من شأنه التحقير من إذاعة القرآن الكريم"؛ وذلك بعد سخريته من إذاعة القرآن الكريم خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

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مصدر قضائي: استمرار إيداع "طفل المرور" إحدى دور الملاحظة 15 يومًا

قال مصدر قضائي إن قاضي المعارضات أمر باستمرار إيداع الطفل "أحمد" نجل المستشار "أ. ع" إحدى دور الملاحظة لمدة 15 يوما على أن يتم تقديم جلسات الدعم الموصي بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة على أن يعد تقرير دوري بحالته.

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محكمة النقض: تأييد السجن المشدد على 18 متهما في قضية أجناد مصر

رفضت محكمة النقض، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم أجناد مصر، على أحكام السجن المشدد 10 و5 سنوات.

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متهم في قضية قتل فتاة المعادي للمحكمة: "سرقنا ماشي.. قتلنا لا"

بدأت الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتل فتاة المعادي".

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