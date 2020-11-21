الشرطة تُسطر مشاهد إنسانية في مساعدة المواطنين تحت مياه الأمطار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

سطر رجال الشــرطة مشــاهد إنسانية فــى مواجهة تداعيات الأمطار، والمساهمة فى إزالة تجمعات المياه، وتحريك سيـارات المواطنين الذين تعثرت سياراتهم في وسـط المياه، ومساعدتهم فى الوصول لمنازلهم سالمين.

جاء ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما فى المواقف الطارئة.

وذكرت الداخلية في بيان صحفي اليوم السبت: "منذ الساعات الأولى لهطول الأمطار بعدد من المحافظات، كان رجال الشرطة متواجدين بكافة الشوارع والميادين لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين ليسطروا مشاهد إنسانية، ولم تمنعهم ظروف الطقس السيئة من أداء واجبهم الوطني، ورسالتهم فى مساعدة المواطنين الذين تعثرت سياراتهم فى وسط المياه، من خلال تحريكها، ومساعدتهم في الوصول لمنازلهم سالمين، وتواجدت القيادات الأمنية وسط القوات لتفقد الخدمات الأمنية، ومراجعة مراحل تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار بكل دقة".

وأوضحت: "لم يقف دور رجال الشرطة عن حد تسيير الحركة المرورية بل امتد دورهم إلى المساهمة فى إزالة تجمعات المياه ، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية، وتزامن ذلك مع خطة مرورية مُحكمة اضطلعت الإدارة العامة للمرور بالإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع مختلف إدارات المرور بكافة محافظات الجمهورية لاسيما تلك التي تعرضت لهطول الأمطار.

وأشارت إلى أن ساعدت المواطنين من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق السريعة، إضافة إلى نشر الإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخى الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور والخدمات المرورية المنتشرة على الطرق ، لرصد أية كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية".

واعتمدت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة فى مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ وتم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة .

وأتمت الداخلية بيانها: "لقي التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية، وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الإنتقال والتجاوب مع البلاغات، استحسان ورضا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية".

