شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة القرعة العلنية للفائزين بمشروع سيارات الميكروباص في 6 أكتوبر غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عن إعلان القرعة العلنية «قرعة خطوط السير» لمشروع السيارات (١٤ راكب) - والتى أعلن عنها الجهاز العام الماضى في 5 أغسطس، ٢٠١٩ والبالغ عددها (١٨٨) سيارة من المتقدمين والفائزين التي تنطبق عليهم الشروط التي تم الإعلان عنها - غدا الأحد، أمام المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين في الثانية عشرة ظهراً. وأهاب الجهاز بالمتقدمين والفائزين بالقرعة الحضور في الميعاد المحدد وإرتداء الكمامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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