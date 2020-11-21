شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه مطروح» يتفقد أعمال اصلاح كسر بخط بمنطقة جراولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس إبراهيم خالد، رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أعمال إصلاح كسر بخط الألف بمنطقة جراولة، واطمأن على سير عملية الإصلاح التي أوشكت على الانتهاء.

كما وجه خالد قطاع الصرف الصحي بالشركة، بسرعة الانتهاء من أعمال تطهير الشنايش ومخارج شبكات تصريف مياه الأمطار للاستعداد لنوات الأمطار القادمة.

كما وجه بالانتظام في أعمال التطهير لشنايش الأمطار عقب انتهاء كل نوة، لضمان عدم تراكم مياه الأمطار وعدم التسبب في إعاقات مرورية.