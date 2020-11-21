شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قلعة قايتباي: تصريف مياه الأمطار بـ«السراديب».. وركبنا كشافات «وورم» مقاومة للأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامه الصياد مدير قلعة قايتباي في الاسكندرية، إن القلعة لم تتأثر بالنوة الشتوية «باقي المكنسة»، التي تسببت في هطول أمطار غزيرة على الاسكنردية اليومين الماضيين، سوى منطقة السراديب وتم نزح المياة وتصريفها بالتنسيق مع حى الجمرك وشركة الصرف الصحى، خاصة وان منطقة السراديب تقع في مستوى سطح البحر وبالتالى تكون أكثر المناطق تأثرا بالامطار والنوات الشتوية .

وأضاف «الصياد»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن مشروع الحماية البحرية الذي يجرى حاليا بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتكلفة 267 مليون جنيه، ساهم في تقليل تأثير تلاطم الأمواج بالصخرة الام، وغرق السراديب مقارنة بالأعوام الماضية، والتى كانت تتعرض للغرق بسبب الأمطار وتلاطم الأمواج.

ولفت إلى انه تم السيطرة على الأمطار ونزحها بالكامل من خلال ماكينة شفط، ولم تسبب الأمطار أي اعاقة لحركة الزيارة في القلعة .

وقال «الصياد»، أن القلعة كانت مستعدة قبل قدوم فصل الشتاء والنوات الشتوية من خلال تركيب كشافات «وورم» المقاومة للمياه والأمطار والعوامل الجوية، بقدرات 70 وات و400 وات و1000 لإنارة الحواصل والبرج الرئيسي والممرات، كما يتم تصيينها بشكل دورى للحفاظ عليها وبقاء قدرتها الفعالة في الاستخدام.

وأشار إلى أنه تم تغيير جميع الكابلات الارضية في القلعة بأخرى تتحمل القدرات والضغط، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات متصلة بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في وزارة السياحة والآثار لرصد أي تطورات تحدث جراء النوات الشتوية.