شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اجتماع عن نشر الفنانين صور مقتنياتهم الثمينة: سعي للشهرة واستفزاز للفقراء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فسر الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، أسباب حرص الفنانين ورجال الأعمال على نشر صور لمقتنياتهم الثمينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رشاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «نحن نعيش في عصر الصورة، والـ(شير) على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن ثقافة الاستهلاك حيث تظن بعض الفئات أن كلما ارتفع الاستهلاك المادي، حصل على مكانة اجتماعية أفضل».
وتابع: «الفنانون أكثر تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن يحرص منهم على نشر صور لمقتنياتهم الثمينة وعلم النفس يصنفهم بحب الظهور، والسعي إلى الشهرة»، لافتا إلى أن نشر الصور تستفز الفقراء وتثير مشاعرهم.
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