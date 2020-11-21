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شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفيات أبو كبير وههيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، بالمرور علي مستشفيات أبو كبير وههيا المركزية، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي ، والتأكد من جاهزية المستشفيات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، والأمصال، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.
كانت الزيارة الأولي لمستشفي أبو كبير المركزي، تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة بها، ووجه وكيل الوزارة مدير المستشفي بضرورة تطوير وتوسعة قسم الإستقبال والطوارئ، كما كلف لجنة من إدارة الجودة لدراسة أعمال التطوير وفقاً لمعايير الجودة، كما تفقد وحدة الكلي الصناعى، وحرص علي الإستماع إلي المرضي، لمعرفه مدي رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم، والذين أعربوا عن رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة.
كما قام وكيل الوزارة خلال الزيارة الثانية بالمرور علي مستشفي ههيا، وتم الإطمئنان علي المرضي بالأقسام المختلفة بالمستشفي، ووجه مدير المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، وشدد علي ضرورة إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية.
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