شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 1.6 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من «صندوق النقد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد معيط، وزير المالية، إن قيمة الشريحة الجديدة التي تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي تبلغ 1.6 مليار دولار.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي سوف تحصل عليها مصر قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وتابع وزير المالية: «صندوق النقد الدولي لديه توقعات بزيادة المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري بشكل إيجابي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا».

وأشار معيط إلى أن ما أنفقته وزارة الكهرباء على تحديث شبكات الكهرباء بلغت 900 مليار جنيه، على مدار 6 سنوات، وفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وعن فرص العمل التي تم خلقها خلال العام الجاري، قال إنها بين 300 إلى 400 ألف فرصة عمل خلال فترة أزمة جائحة «كورونا».