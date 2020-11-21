شكرا لقرائتكم خبر عن «الوكيل»: قرار غلف المحال شمل التجار فقط وترك الأطباء والمحامين والمحاسبين يعملون 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، على قرار الحكومة بشأن مواعيد غلق مواعيد المحلات الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «لا أفهم فلسفة القرار خاصة أنه ليس له علاقة بأزمة فيروس كورونا»، مضيفا: «القرار شمل التجار فقط، وسيترك الأطباء والمحامين والمحاسبين يعملون طوال 24 ساعة».

وأكمل «المجتمعات التي تحدد مواعيد للإغلاق تطبقها على جميع الفئات، وليس التجار فقط»، مشيرا إلى أن كل إقليم يتمتع بظروف مناخية خاصة، لذلك يجب مراعاة الاختلاف بين المحافظات.

وأردف: «في بعض محافظات الصعيد على سبيل المثال، التجار يفتحون محلاتهم في وقت متأخر بسبب ارتفاع الحرارة»، متسائلا: «هل من الطبيعي أن تغلق المحلات والمطاعم بالقاهرة في الواحدة صباحا والسياح قادمون إلى العاصمة التي لا تنام».