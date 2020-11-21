«صحة الإسكندرية»: فريق طبي للمرور على المقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيق إجراءات «كورونا» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه في إطار توجيهات محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، قامت منطقة المنتزة الطبية وحي المنتزه ثان بتشكيل فريق عمل من أطباء مكافحة عدوى والتثقيف الصحي ومراقب أغذية وصحة بيئة بالمنطقة، وشئون البيئة ومدير إدارة الخدمات ومسئول أشغال الطرق وتراخيص المحلات وعضو قانوني بالحي، للمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بإجراءات فيروس كورونا.

وأضاف أن اللجنة قامت بأولى الجولات المرورية على المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية والجيم في نطاق شوارع «النبوي المهندس» و«المدافن»، و«المهداوي» بالمندرة قبلي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بها تجنباً لزيادة إصابات فيروس كورونا مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وأكد «عبدالغنى» أن التعاون مستمر بين المناطق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية وأحياء محافظة الإسكندرية، خلال الأيام المقبلة للتأكد التام من إتخاذ الإجراءات الاحترازية بالأماكن العامة وغلق كل ماهو مخالف في الحال حفاظاً على صحة المواطنين.

"صحة الإسكندرية": فريق طبى للمرور على المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا (صور)

"صحة الإسكندرية": فريق طبى للمرور على المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا (صور)

"صحة الإسكندرية": فريق طبى للمرور على المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا (صور)

"صحة الإسكندرية": فريق طبى للمرور على المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا (صور)

"صحة الإسكندرية": فريق طبى للمرور على المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا (صور)

"صحة الإسكندرية": فريق طبى للمرور على المقاهي والمطاعم والنوادي الصحية للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا (صور)