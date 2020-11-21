شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ والدكتورة امل عصفور عضو مجلس النواب وعمرو الشافعي امين حزب الشعب الجمهوري. وقدم المحافظ خلال اللقاء التهنئة للنائبة فيبي فوزي لفوزها بمنصب وكيل مجلس الشيوخ وكذلك النائبة الدكتورة امل عصفور بعد نجاحها في انتخابات مجلس النواب من خلال القائمة الوطنية متمنيا التوفيق لهم بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين. واكد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة التعاون والتوافق بين اجهزة المحافظة والنواب في الفترة القادمة لتحقيق مصالح المحافظة وابنائها والتكاتف لانجاز خطط التنمية المختلفة المقرر تنفيذها في المحافظة خلال الفترة القادمة. من جانبها، أشادت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ بالتغييرات التنموية التي شهدتها بورسعيد في الآونة الأخيرة، مؤكده أن المحافظة شهدت كيانات عملاقة في كافة المجالات بما يخدم خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد، كما أشادت بجهود الأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم محافظ بورسعيد الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لتحقيق التنمية الشاملة للمحافظة . الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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