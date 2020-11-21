شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: بدء التشغيل التجريبي لعمليات طوارئ بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بدء التشغيل التجريبي لقسم عمليات الطوارئ بمستشفي بلبيس المركزي، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، لافتا إلى أن الفريق الطبي بالمستشفي، بمشاركة أطباء الجراحة والتخدير وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، قام بإجراء ٣ عمليات جراحية «ذات مهارة، وكبري، ومتوسطة».

جاء ذلك بعد ٤٨ ساعة من دعم وزيرة الصحة للمستشفي، بأجهزة وتجهيزات طبية لقسم العمليات منها ترابيزة عمليات هيدروليك، وترابيزة عمليات عظام، و٢ جهاز تخدير، وترولي جراحي، وجهاز صدمات، وجهاز كى جراحي، وأطقم آلالات جراحية، ومونيتور، وشفاط جراحي، وذلك لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لوزيرة الصحة والسكان، على دعمها المستمر للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالقطاع الصحي بالشرقية، كما تقدم بالشكر للفرق الطبية المشاركة في هذا العمل، من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.