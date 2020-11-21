شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار «المكنسة» الغزيرة تضرب مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاودت الأمطار هطولها على مطروح مرة أخرى بعد توقفها عن السقوط منذ الصباح. وتمر المحافظة منذ الأسبوع الماضى بحالة من تقلبات الطقس المناخية التى تسببت فى كثير من الأوقات في هطول مطر غزير على أماكن متفرقة وعلى الساحل الشمالى بسبب نوة «المكنسة».

وهطلت الأمطار على أماكن متفرقة بمركز ومدينة مرسى مطروح وعلى عدة مدن ومراكز أخرى تابعة للمحافظة، كما سقطت الأمطار على الطريق الساحلى الدولى بشكل متفاوت على أماكن متفرقة بالطريق الساحلى مع انخفاض فى درجات الحرارة وسرعة للرياح.