شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بحي الزهور ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع فوزي الوالي رئيس حي الزهور ببورسعيد، اليوم، حملة للمرور ورصد مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارين بغلق وتشميع عدد مركزين للدروس الخصوصية بكل من عمارة سعد زغلول وعمارة 49 شقه 2 بمنطقه المروه، وتحرير محضرين إداريين ضد أصحابهما. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

كانت هذه تفاصيل خبر غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بحي الزهور ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.