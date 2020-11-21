شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله النجار: تباهي الأغنياء بثرواتهم يكسر قلوب الفقراء والبسطاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبد الله النجار، عضو مجلس البحوث الإسلامية، إن الأشخاص الذين يفتخرون بالنعمة يجب أن يستحيون من الله سبحانه وتعالي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تباهي الأغنياء بثرواتهم يكسر قلوب الفقراء والبسطاء.

وكشف النجار عن أن الشخص الذي يمتلك سيارة بملايين الجنيهات يجب إلا ينشرها ويتباهى بها.

وأشار عضو مجلس البحوث الإسلامية إلى أنه لا يجوز نشر الأغنياء صورهم بجانب سياراتهم الفارهة فهذا نوع من التفاخر، حتى لا يحدث كسرة لقلوب الفقراء والمحتاجين، فكسر القلب به نوع من الإساءة الأدبية والشعور بالحزن.

وطالب الدكتور عبد الله النجار من الأغنياء ترك الاستفزاز بهذه المظاهر التي تعد من الكماليات وليست من الأساسيات.