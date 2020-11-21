شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لمحمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي.. وعومير آدام: «مافيا مافيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المطرب الإسرائيلي عومير آدام، صورة أخرى مع الفنان محمد رمضان، بعد الأولى التي نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، والناشط الإماراتي حمدي المرزوعي.

وعلّق آدام، عبر حسابه على «انستجرام» على الصورة قائلًا: «مافيا مافيا مافيا».

وظهر الفنان محمد رمضان وهو يعانق مطربا إسرائيليا خلال تواجدهما في الإمارات، مما أثار حالة من الجدل.

واحتفت صفحة «إسرائيل تتكلم بالعربية»، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بصورة ظهر فيها الفنان المصري محمد رمضان وهو يعانق مطربا إسرائيليا، خلال تواجدهما في دبي بالإمارات.

ونشرت الصفحة الإسرائيلية الصورة وكتبت إلى جوارها: «الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي».

وعلق رمضان على الصورة قبل حذف البوست مرة أخرى، قائلًا: «لا يهمني اسمك ولا لونك، ولا ميلادك، يهمني الإنسان، ولو مالوش عنوان»، مضيفًا: «أنا لا أعلم أو أسال على أي إنسان يتصور معايا أو أتصور معاه، ومش بسأله على دينه أو جنسيته، وربنا خلقنا واحد».