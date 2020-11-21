شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: ندرس فرض غرامة فورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أنه تم تحرير 1000 محضر داخل محطات مترو الأنفاق على مستوى الخطوط الثلاثة لمخالفي الالتزام بالإجراءات الاحترازية اليوم.

وأشار «عبدالهادي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، إلى أن هناك كمائن ثابتة ومتحركة داخل المحطات وعربات مترو الأنفاق لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة، حيث تم رصد بعض الأشخاص الذين يقومون بخلع الكمامة بعد الدخول لمترو الأنفاق، وهو يعتبر خطرا على المواطن والركاب الآخرين.

وأكد أن هناك فرق تقوم بعمليات تطهير عربات مترو الأنفاق والمناطق التلامسية مع الركاب على مدار اليوم، منوها بأنهم يدرسون فرض غرامة فورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامة.