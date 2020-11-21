23 ماكينة غسيل كلوي و30 كرسي طبي لدعم 6 مستشفيات بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية،أجهزة طبية هدية من صندوق «تحيا مصر»، عبارة عن ماكينات غسيل كلوى وكراسى طبية الغسيل الكلوى لوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات التابعة للمديرية، والتى استفادت من الدعم وعددها 6 مستشفيات.

وقال الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن هدية الصندوق بلغت 23 ماكينة غسيل كلوى، و30 كرسى غسيل كلوى، تم توزيعها على المستشفيات فور وصولها بواسطة السيارات الخاصة بالمستشفيات، حيث حصلت مستشفى العامرية العام على 6 ماكينات غسيل كلوى، و10 كراسي، ومستشفى برج العرب المركزى على 6 ماكينات غسيل كلوى، ومستشفى الحميات على 5 ماكينات غسيل كلوى و5 كراسى، ومستشفى رأس التين العام على 3 ماكينات غسيل كلوى و5 كراسى، ومستشفى الجمهورية العام على 3 ماكينات غسيل كلوى، ومستشفى جمال حماده المركزى على 10 كراسى للغسيل الكلوى .

وأكد «عبدالغنى»، أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية وترفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوى، مشيداً بالدور الوطنى لصندوق «تحيا مصر» في دعم المنظومة الصحية المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

23 ماكينة غسيل كلوى و30 كرسى طبى من "تحيا مصر" لدعم 6 مستشفيات بالإسكندرية (صور)

23 ماكينة غسيل كلوى و30 كرسى طبى من "تحيا مصر" لدعم 6 مستشفيات بالإسكندرية (صور)

23 ماكينة غسيل كلوى و30 كرسى طبى من "تحيا مصر" لدعم 6 مستشفيات بالإسكندرية (صور)

23 ماكينة غسيل كلوى و30 كرسى طبى من "تحيا مصر" لدعم 6 مستشفيات بالإسكندرية (صور)

23 ماكينة غسيل كلوى و30 كرسى طبى من "تحيا مصر" لدعم 6 مستشفيات بالإسكندرية (صور)

23 ماكينة غسيل كلوى و30 كرسى طبى من "تحيا مصر" لدعم 6 مستشفيات بالإسكندرية (صور)