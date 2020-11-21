شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: فيروس كورونا جندى من جنود الله فلا تلعنوه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن عظمة الشهادة تتجلى في تضحية اللواء ياسر عصر، الذي بذل روحه وهو يحاول إنقاذ المجتمع من حريق، وتابع: «حالته كلها تضحية وبسالة.. والشهداء لا يكفى لنا أن نتذكرهم وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم.. لكن أنا واثق من حفاوة الله سبحانه وتعالى بهم لأنه أكرم الأكرمين.

وتلى «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر قناة «dmc»، اليوم السبت قوله تعالى :«مِنْ أجل ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِى إِسْرَائِيلَ أنه مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أن كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ»، موضحًا أن الشهيد ضحى بروحه من أجل احياء نفس أخرى، وتابع: «أعظم رسالة أن تحيى الجنس البشرى».

ولفت «الجندى»، إلى أن الشهيدة رقم 203 من شهداء جيش مصر الأبيض الدكتورة رغدة الدخاخنى ضحت بروحها من أجل الدفاع عن المجتمع، مشيرًا إلى أنه يجب الدعاء لجيش مصر الأبيض الذي يقف في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وناشد «الجندى» الجميع عدم لعن فيروس كورونا كونه جندى من جنود الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء به وهو الذي سوف يصرفه، مطالبًا الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية من أجل تخفيف الضغط على الجيش الأبيض والحفاظ على أرواحهم، وتابع: «أطباء مصر أمانة يجب الحفاظ عليهم».