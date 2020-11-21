شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تخصيص مليارات الجنيهات لمواجهة الموجة الثانية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع مبلغ احتياطي في الميزانية حال الدخول في موجة ثانية لفيروس كورونا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه حال وجود موجة ثانية سيتم التعامل معها كما تم التعامل مع الموجة الأولى لفيروس كورونا.
وأكد وزير المالية أن الحكومة مستعدة بالكامل للتعامل مع الموجة الثانية بجائحة فيروس كورونا، من خلال توفير مليارات الجنيهات للتعامل مع تداعيات الموجة الثانية لكورونا .
وكشف الدكتور محمد معيط أن هناك عمالة غير مباشرة تأثرت بغلق المنشآت جراء أزمة فيروس كورنا المستجد.
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