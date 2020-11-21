شكرا لقرائتكم خبر عن باخوميوس يُكرّم الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية.. و12 راهبة جديدة تنضم للحياة الروحية بدير العذراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الأنبا باخوميوس، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، السبت، أبناء الإيبارشية الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية وذلك على مستوى محافظة البحيرة.

حضر الاحتفالية، الدكتور محمد جمعة الموجه العام المركزي للتربية الدينية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور عبدالله حنا خبير مادة التربية الدينية المسيحية بالوزارة والمشرف العام على المسابقة وعدد من الآباء الكهنة والموجهين.

وفي ختام الاحتفالية كرم الأنبا باخوميوس الدكتور عبدالله حنا، على الجهود المتميزة التي يبذلها في سبيل تنمية مادة التربية الدينية المسيحية.

وفى سياق متصل احتفل دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل، بانضمام ١٢ راهبة جديدة لمجمع راهبات الدير، وذلك في مناسبة عيد الملاك ميخائيل الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم السبت.

وترأس الأنبا برسوم أسقف صنبو وديروط ورئيس الدير، صلوات إقامة الراهبات الجديدات، ثم تولى بعدها خدمة القداس الإلهي.

كانت الراهبات الجديدات قد قضين فترة الاختبار الرهباني المقررة، قبل ارتداءهن الزي الرهباني اليوم، وهن الأم مارسلينا، الأم بيلاجيا، الأم سابينا، الأم سيرافيا، الأم تكلا، الأم ديمترا، الأم ايسوزرا، الأم اسطفانا، الأم فيرونيكا، الأم ابولونيا، الأم بيامون.

شارك في الصلوات عدد من كهنة إيبارشية صنبو وديروط ومجمع راهبات الدير.