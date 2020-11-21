شكرا لقرائتكم خبر عن بدء رصف المرحلة الثانية من كوبري قلما العلوي على الطريق الزراعي بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الشركة المنفذة الكوبري قلما العلوي بمحافظة القليوبية، رصف المرحلة الثانية من إنشاء الكوبري، تمهيدا للافتتاح التجريبي للكوبري أمام حركة السيارات.

كان رئيس الوزراء قد تفقد مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، خلال شهر مايو الماضي، وفى هذا الصدد أشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع (اتجاه القاهرة- الإسكندرية)، وفتحه أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين)، موضحاً أن تكلفة إنشاء الكوبري الإجمالية تصل إلى 281 مليون جنيه، وان طول الكوبرى يبلغ 1050م شامل المداخل، وعرضه يصل إلى 24م، بواقع 3 حارات لكل اتجاه، مضيفا أن المرحلة الثانية من الكوبري التي وصلت مرحلة الرصف حاليا، سيتم البدء في تنفيذها فوراً، على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذي تأخر إلى الآن.

يذكر أن أهالي قرية قلما كانوا يعانون من كثرة حوادث السيارات بهذه المنطقة التي تشكل خطرا أثناء عبور الطريق حيث يقسم طريق مصر- الإسكندرية الزراعي القرية إلى جزئين وبعد الانتهاء من الكوبري سيقضي تماما على التكدسات المرورية حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.

بدر رصف المرحلة الثانية من كوبري قلما

بدر رصف المرحلة الثانية من كوبري قلما

بدر رصف المرحلة الثانية من كوبري قلما

بدر رصف المرحلة الثانية من كوبري قلما

بدر رصف المرحلة الثانية من كوبري قلما

بدر رصف المرحلة الثانية من كوبري قلما