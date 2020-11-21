شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم المناعة بجامعة القاهرة: أبحاثنا تعاني من صعوبة الإمكانيات المادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رامي عزيز، رئيس قسم المناعة بجامعة القاهرة، إن علم قراءة الشفرة الوراثية ينقب عن أدوية جديدة ومضادات للميكروبات، بالإضافة إلى تتبع الشفرة الوراثية لملاحقة المرض فيما يتعلق بفيروس «كورونا»، ويتم تطبيق اللقاح أو العقار عليها.

وأضاف الدكتور رامي عزيز، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن الصعوبات أساسها التنافسية الشديدة في المجالات، والاستيراد، ونحن في مصر نضيف إلى ذلك العامل الاقتصادي، ونحن في صعوبة أننا نعاني فيما يتعلق بالامكانيات المادية، لذلك نحاول أن نكون سابقين في مجال المعلوماتية لأنها لا تحتاج إلى موارد مالية كثيرة.

وأوضح أن هجرة العقول خطر كبير ولكنها تطورت كثيرا الآن، ونحن الآن في عالم واحد، ولا تزال فكرة السفر لاكتساب الخبرات فكرة أساسية، ولابد أن نستعيد تلك العقول إلى الدولة المصرية مرة أخرى،

فيما قالت الدكتور ميساء زكي، استاذ الباثولوجي بكلية الطب جامعة المنصورة، إنها تعمل على اكتشاف مضادات حيوية جديدة للقضاء على البكتيريا التي تقاومها، ولابد من ربط الصناعة بمجال أبحاثنا كما حدث في العالم الغربي، من خلال شراكة حقيقية مع الشركات المصرية.