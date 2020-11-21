رئيس قسم المناعة بجامعة القاهرة: أبحاثنا تعاني من صعوبة الإمكانيات المادية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم المناعة بجامعة القاهرة: أبحاثنا تعاني من صعوبة الإمكانيات المادية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور رامي عزيز، رئيس قسم المناعة بجامعة القاهرة، إن علم قراءة الشفرة الوراثية ينقب عن أدوية جديدة ومضادات للميكروبات، بالإضافة إلى تتبع الشفرة الوراثية لملاحقة المرض فيما يتعلق بفيروس «كورونا»، ويتم تطبيق اللقاح أو العقار عليها.
وأضاف الدكتور رامي عزيز، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن الصعوبات أساسها التنافسية الشديدة في المجالات، والاستيراد، ونحن في مصر نضيف إلى ذلك العامل الاقتصادي، ونحن في صعوبة أننا نعاني فيما يتعلق بالامكانيات المادية، لذلك نحاول أن نكون سابقين في مجال المعلوماتية لأنها لا تحتاج إلى موارد مالية كثيرة.
وأوضح أن هجرة العقول خطر كبير ولكنها تطورت كثيرا الآن، ونحن الآن في عالم واحد، ولا تزال فكرة السفر لاكتساب الخبرات فكرة أساسية، ولابد أن نستعيد تلك العقول إلى الدولة المصرية مرة أخرى،
فيما قالت الدكتور ميساء زكي، استاذ الباثولوجي بكلية الطب جامعة المنصورة، إنها تعمل على اكتشاف مضادات حيوية جديدة للقضاء على البكتيريا التي تقاومها، ولابد من ربط الصناعة بمجال أبحاثنا كما حدث في العالم الغربي، من خلال شراكة حقيقية مع الشركات المصرية.
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