شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الأقصر العام»: لا توجد حالات إصابة بفيروس «كورونا» بالمستشفى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفى، مؤكدا أن كل ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لا أساس له من الصحة.
وأكد مدير المستشفى، في بيان صحفي، السبت، أنه في وجود حالات اشتباه بالفيروس يتم عمل مسحة للتأكد من الإصابة، وفي حال وجود إصابة يتم نقلها إلى مستشفى عزل العديسات بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، موضحا أن مستشفى الأقصر العام يستقبل جميع الحالات، والتخصصات.
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