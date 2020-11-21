الخليج 365: الاقتصاد المصرى يحقق ثانى أعلى نسبة نمو فى العالم 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من التغطيات الهامة على رأسها إشادة الرئيس السيسى بآداء الحكومة الاقتصادى تحت عنوان " الاقتصاد المصرى يحقق ثانى أعلى نسبة نمو فى العالم2020".. إشادة رئاسية ببيان صندوق النقد عن المؤشرات الإيجابية رغم أزمة كورونا.. الرئيس السيسى يثنى على الإدارة الرشيدة والإجراءات المتوازنة للحكومة والتنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح. اقرأ في العدد أيضا.. - يوسف الحسينى عضو الأمانة المركزية لـ«مستقبل وطن» فى ندوة ”الخليج 365”: إحنا مش الحزب الوطنى وسنقاضى أى شخص طعن فى ذمتنا المالية.. إذا ثبت استخدام أى مرشح للمال السياسى ستتم محاسبته تنظيميا داخل الحزب لجنة شؤون الأحزاب و«الوطنية للإنتخابات» تراقبان ما يتم صرفه.. والجهاز المركزى له سلطة المراقبة.. لو كسبنا يقولوا تزوير.. ولو سقطنا يقولوا تصويت عقابى ونحن لن نستسلم للابتزاز السياسى.. والاندماجات الحزبية ُتثرى الحياة السياسية فى مصر- أقوى ملحق اتصالات داخل العدد بمناسبة cairo ict 2020 .. الاتصالات فى عهد «السيسى».. إنجازات برا وبحرا وجوا - «الخليج 365» تحاور السيدة نعمات .. «سيدة المطر» حكاية امرأة مصرية تحدت المرض وكبر السن وسوء الطقس.. وزيرة التضامن توجه بتوفير وحدة سكنية وتقديم مساعدات مالية- 8 آلاف قاض يتسلمون بطاقات الاقتراع للإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب - «التنمية المحلية» توجه المحافظين بالتشديد على تطبيق إجراءات الوقاية من كورون- المترو يحرر 1000 محضر ضد ركاب لم يلتزموا بارتداء الكمامة - قضايا احتيال وكسب غير مشروع بـ 5.7 مليار جنيه- - يوسف الحسينى عضو الأمانة المركزية لـ«مستقبل وطن» فى ندوة ”الخليج 365”: إحنا مش الحزب الوطنى وسنقاضى أى شخص طعن فى ذمتنا المالية.. إذا ثبت استخدام أى مرشح للمال السياسى ستتم محاسبته تنظيميا داخل الحزب لجنة شؤون الأحزاب و«الوطنية للإنتخابات» تراقبان ما يتم صرفه.. والجهاز المركزى له سلطة المراقبة.. لو كسبنا يقولوا تزوير.. ولو سقطنا يقولوا تصويت عقابى ونحن لن نستسلم للابتزاز السياسى.. والاندماجات الحزبية ُتثرى الحياة السياسية فى مصر- أقوى ملحق اتصالات داخل العدد بمناسبة cairo ict 2020 .. الاتصالات فى عهد «السيسى».. إنجازات برا وبحرا وجوا - «الخليج 365» تحاور السيدة نعمات .. «سيدة المطر» حكاية امرأة مصرية تحدت المرض وكبر السن وسوء الطقس.. وزيرة التضامن توجه بتوفير وحدة سكنية وتقديم مساعدات مالية- 8 آلاف قاض يتسلمون بطاقات الاقتراع للإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب - «التنمية المحلية» توجه المحافظين بالتشديد على تطبيق إجراءات الوقاية من كورون- المترو يحرر 1000 محضر ضد ركاب لم يلتزموا بارتداء الكمامة - قضايا احتيال وكسب غير مشروع بـ 5.7 مليار جنيه- السعودية ترأس قمة تاريخية لـ G20

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