شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الحكومة حرصت على تطبيق نوع من التوازن بين الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن سعادتها باستضافة أولى الندوات الحوارية التحضيرية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المرتقب له مارس أو أبريل المقبل، للبارونة مينوش شفيق مديرة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، موجهه رسالة لها قائله: "فخر لمصر".

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أولى الندوات النقاشية الافتراضية فى سلسلة من الندوات تشكل المرحلة الأولى استعدادا لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، تجمع بين الجهات المعنية فى الداخل وخبراء الاقتصاد والصناعة فى الخارج.

وقالت وزيرة التخطيط، أن جائحة كورونا أثرت على العديد من الشعوب حول العالم، مشيره إلى أن ما قامت به الحكومة المصرية وتطبيق سياسيات استباقية للحد من واقع الجائحة على الشعب المصرى، لافته إلى أن سياسة الحكومة المصرية منذ البداية وتطبيق نوع من التوازن بتطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على دورة الاقتصاد.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الحكومة المصرية حرصت على تخفيف الأعباء المالية والنقدية على الشعب خلال فترة الجائحة، والتى كان منها ترحيل الكثير من المدفوعات ونسب معدل الفائدة لفترة امتدت لمدة 6 أشهر.

وافتتحت الندوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بمشاركة وحضور والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والبارونة مينوش شفيق مديرة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، ومحمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، والإعلامى مفيد فوزى، ونخبة من رجال الصناعة وممثلى الوزارات.