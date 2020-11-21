مطران البحبيرة يكرم الفائزين فى المسابقة المسيحية بعد تعافيه من كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية اليوم، أبناء الإيبارشية الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية وذلك على مستوى محافظة البحيرة.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد جمعة الموجه العام المركزي للتربية الدينية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم والدكتور عبدالله حنا خبير مادة التربية الدينية المسيحية بالوزارة والمشرف العام علي المسابقة وعدد من الآباء الكهنة والموجهين.

وفي ختام الاحتفالية كرم نيافة الأنبا باخوميوس الدكتور عبدالله حنا على الجهود المتميزة التي يبذلها في سبيل تنمية مادة التربية الدينية المسيحية.

وتعافى الأنبا باخوميوس من فيروس كورونا الشهر الماضى، وقد أجرى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية ، وبطريرك الكرازة المرقسية، في 13 أكتوبر الماضى، زيارة إلى مدينة دمنهور، والتقى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالي، حيث اطمأن على صحة نيافته، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ حوالى 3 أشهر.

وكانت إيبارشية البحيرة طمأنت فى وقت سابق الأقباط على صحة الأنبا باخوميوس، معلنه فى بيان أن حالته الصحية مستقرة فى القاهرة لإجراء فحوصات طبية، بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية .

يشار الى أن الأنبا باخوميوس شغل منصب القائم مقام البابا بعد وفاة البابا شنودة الثالث فى مارس 2012، لمدة 8 أشهر وقاد المرحلة الانتقالية بالكنيسة حتى تسليمها للبابا تواضروس الثانى فى نوفمبر 2012، اسمه العلمانى سمير خير سكر وهو من مواليد شبين الكوم فى 17 ديسمبر 1935 ، وحصل بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1956 ،و ترهبن فى دير السريان بوادى النطرون فى عام 1962 باسم الراهب أنطونيوس السريانى ، ومثل الكنيسة القبطية فى عدة مؤتمرات دينية بالخارج، واختير عضوا فى مجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس كل أفريقيا ، ورسمه البابا شنودة أسقفًا للبحيرة وتوابعها الخمس مدن الغربية ، فى 12 ديسمبر 1971.