شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة فى مارس أو أبريل حال تحسن ظروف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة حريصة على ربط جميع المصريين فى الخارج وربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وهموم الوطن الأم مصر، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وهو جزء من الأهداف التى حققها مؤتمرات مصر تستطيع فى دوراتها الخمس الماضية، مشيرة إلى أن المؤتمر السادس مصر تستطيع بالصناعة يستهدف دعم توطين الصناعة والاستثمار الصناعى.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أولى الندوات النقاشية الافتراضية في سلسلة من الندوات تشكل المرحلة الأولي استعدادا لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، تجمع بين الجهات المعنية في الداخل وخبراء الاقتصاد والصناعة في الخارج.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج عن سعادتها باستضافة أولى الندوات التحضيرية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، للبارونة مينوش شفيق مديرة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن البارونة مينوش شفيق مديرة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، نموذج للمرأة المصرية المهاجرة الناجحة وأحد سفراء الدولة المصرية بالخارج، لافتة إلى أن مصر فى حاجة لمشاركة عقولها فى الخارج فى دعم الصناعة، مشيرة إلى أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة مقرر له فى مارس أو أبريل المقبل حال تحسنت الظروف العالمية والسيطرة على جائحة كورونا.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المؤتمر في دورته السادسة، التي تهتم بملف الصناعة، يأتي في ظل الاهتمام الشديد الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع قاطرة التنمية والمستقبل للدولة المصرية، بشكل يمكننا من الاستفادة من تجارب الآخرين سواء على مستوى الدول، أو على مستوى الأشخاص مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات في الخارج.

ولفتت الوزيرة إلى أن اختيار محور الصناعة ليصبح الحلقة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، يأتي إيمانًا بأهمية دعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن إشراك المصريين بالخارج بخبراتهم في المجالات الصناعية المختلفة، وتبادل تلك الخبرات مع رجال الصناعة بالداخل، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري.

وافتتحت الندوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بمشاركة وحضور والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والبارونة مينوش شفيق مديرة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ، ومحمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات ، ورجل الأعمال محمد أبو العينين ، والإعلامى مفيد فوزى ، ونخبة من رجال الصناعة وممثلى الوزارات .