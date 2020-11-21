شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الندوات النقاشية لمصر تستطيع بالصناعة بمشاركة مديرة كلية لندن للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مساء اليوم، أولى الندوات النقاشية الافتراضية في سلسلة من الندوات تشكل المرحلة الأولي استعدادا لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة ، تجمع بين الجهات المعنية في الداخل وخبراء الاقتصاد والصناعة في الخارج.

و حرصت السفيرة نبيلة مكرم ، على تنظيم الندوة وعقدها افتراضيًا تماشيًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل والإنتاج، الأمر الذي شدد عليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بكل صرامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع مراعاة التباعد الاجتماعي والمسافات والتزام كافة الحضور بارتداء الكمامات.

وافتتحت الندوة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بمشاركة وحضور والدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط، والبارونة مينوش شفيق مديرة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ، ومحمد زكى السويدى ، رئيس اتحاد الصناعات ، ورجل الأعمال محمد أبو العينين ، والإعلامى مفيد فوزى ، ونخبة من رجال الصناعة وممثلى الوزارات .

يذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أطلقت شعار المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع" فى دورته السادسة، بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التجارة والصناعة، وعدد من الوزارات والهيئات المعنية ، ويتخذ المؤتمر من دعم قطاع الصناعة وتوطين الصناعة موضوعا أساسيا له فى هذه النسخة بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة".

وحافظ الشعارعلى الشكل الأساسى لمؤتمرات "مصر تستطيع" خلال الدورات الخمس الماضية بوجود أسهم الانطلاق الثلاثة التي تتحلى بلون السماء دلالة على رحابة الفكر وإطلاق طاقات الإبداع، كما أضاف الشعار "الترس" على الأسهم الثلاثة تعبيرًا عن العنصر الأساسي بالماكينات الصناعية وهي التروس التي تعمل في تناغم سويا داخل الماكينات قاطرة قطاع الصناعة.