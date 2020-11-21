شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التعليم العالى يوجه بانتظام الدراسة فى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. وزير التعليم العالى يوجه بانتظام الدراسة بالجامعات والاستعداد لامتحانات الميد تيرم وزير الكهرباء: مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 80 ميجا ونستهدف زيادته لـ300 المترو يحرر 1000 محضر ضد ركاب لم يلتزموا بقرار ارتداء الكمامة بالمحطات الهجرة تطلق شعار مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" لمناقشة دعم وتوطين الاستثمار وزير الرى يجتمع مع بعثة البنك الدولى لمتابعة إصلاحات البنية التحتية وزير التنمية المحلية يوجه بتطبيق غرامات مخالفة إجراءات الوقاية من كورونا بحسم الأوقاف تلغى تصريح خطابة إمام وخصم شهرين لآخر لتجاوزهما وقت خطبة الجمعة الصحة توضح إجراءات الحد من انتقال عدوى كورونا بأماكن العمل.. إنفوجراف وزير القوى العاملة يسلم 100 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين باستكمال جهود شفط تراكمات مياه الأمطار الزراعة تؤكد تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا فى مهرجان العسل وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى والأسر المنتجة فى المنيا اليوم الرى تشغل وحدات الطوارئ الديزل بمحطة القلعة بالإسكندرية بعد ارتفاع مناسيب المياه التضامن تواصل صرف المساعدات النقدية لمستفيدى "تكافل وكرامة" خلال نوفمبر

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