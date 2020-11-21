شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم.. حكم بقاء الزوجية بعد إسلام الزوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل ”الخليج 365” تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء سؤال نصه..قدم السائل تصريحًا من المحكمة تطلب فيه الحصول على فتوى من دار الإفتاء المصرية عمَّا إذا كان يصح استمرار زواج المسلمة من مسيحى، وذلك بعد إشهار إسلامها، وجاء رد الدار كالآتى:

المقرر فى الفقه الحنفى أن الزوجة لو أسلمت وانقضت عدتُها دون إسلام زوجها، فإن القاضى يفرق بينهما بعدما يتأكد من إسلامها، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي.

قال العلَّامة المرغينانى الحنفى فى "الهداية فى شرح بداية المبتدي" [وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضى عليه الإسلام؛ فإن أسلم فهى امرأته، وإن أبى فرق بينهما].