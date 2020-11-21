شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" توضح آلية تحديد مواعيد غلق الأماكن السياحية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص مواعيد غلق المحلات، تم التوافق عليها في اللجنة العليا للمحال العامة بحضور كافة الوزارات والهيئات المعنية والغرف التجارية، وتم عرض مقترحات اللجنة العليا على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليها ، مشيرا إلى أن المحال العامة التجارية والمولات تبدأ عملها من الساعة السابعة صباحا وتغلق 11 مساء صيفا و10 مساء فى الشتاء .

وأضاف قاسم ، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "بالنسبة للأنشطة الموجودة داخل المولات ستغلق في المواعيد التي تم تحديدها، أما بالنسبة للمطاعم الموجودة داخل المولات ستمتد للمواعيد التي تم تخصيصها لغلق المطاعم ، لافتا الى أن المحافظ يعرض على وزير التنمية المحلية المواعيد المقترحة لغلق الأماكن التي يوجد بها سهر أو الأماكن السياحية، كل محافظة لها وضعها وبالفعل تم مناقشة كل المواعيد مع كل المحافظين .