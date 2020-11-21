شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تلغى تصريح خطابة إمام وخصم شهرين لآخر لتجاوزهما وقت خطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة الدكتور "أ.ا" بالقاهرة، وعدم السماح له بصعود المنبر، مع تعمم ذلك على مستوى مساجد الجمهورية وخاصة مديريتا القاهرة والجيزة.

كما قررت الوزارة، بحسب بيان اليوم، خصم شهرين من بدل صعود المنبر الخاص بالشيخ "ب.ع"، إمام وخطيب بأوقاف شمال سيناء لتجاوز كل منهما الوقت المحدد لخطبة الجمعة.

يذكر أن وزارة الأوقاف نشرت عبر موقعها الإلكترونى، نص خطبة الجمعة أمس والتى كانت تحت عنوان "الإمام الشافعى ودوره التجديدى فى عصره"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.