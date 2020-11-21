شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تواصل نقل أسر عزبة الصفيح لوحدات المحروسة المجهزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة محافظة القاهرة نقل وتسكين سكان منطقة عزبة الصفيح بروض الفرج شمال القاهرة، الجارى تطويرها، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات، حيث يتم توفير وحدات مجهزة بمشروع المحروسة بالسلام، للأسر التى يتم نقلها، وأشرف على أعمال الإزالة ونقل وتسكين الأسر اليوم الدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بحضور اللواء عبد الحميد أبو العزم رئيس حى روض الفرج ومأمور قسم شرطة روض الفرج والمتابعة الميدانية والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وتبلغ مساحة المنطقة الجارى إزالتها، 8 أفدنة تقريبا، ويتم إزالة 348 عقارا حيث انتهت أجهزة المحافظة من إزالة منطقة سيدى فرج وجارى إزالة عقارات عزبة الصفيح بجوار السكة الحديد، ويتم نقل السكان نهاية اليوم بعد انهاء إجراءات التسكين للمستحقين، ومراجعة الأوراق من مباحث قسم روض الفرج ولجان التسكين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن عملية الإزالة تستهدف تغيير حياة 1150 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة1 بحى السلام ثان، مشيرا إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين (وحدات صحية.. مركز شباب.. مدارس) تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالى لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وامتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة فى عملية النقل والتسكين.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.

وأضاف المحافظ أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التى يتم إزالتها واستغلالها فى تقديم الخدمات التى تحتاجها كل منطقة.