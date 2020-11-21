شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى عزل مصابى كورونا بالعبور: لدينا 50 حالة منها 22 فى الرعاية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شريف محسن مدير مستشفى عزل مصابى فيروس كورونا فى العبور، أن أعداد الإصابات فى تزايد خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من ذلك فإن الوضع ما زال تحت السيطرة، مقارنة بالأعداد فى أوروبا وأمريكا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "دى إم سى" مع الإعلامية سارة حازم: "لدينا حاليا حوالى 50 حالة، منها 22 فى العناية المركزة، ونحن في الفترة الانتقالية بين الموجه الأولى والثانية، والحالات التى تدخل الرعاية المركزة تكون حرجة جدا وتكون من أصعب الحالات التى يمكن التعامل معها، وما نستطيع أن ننصح به أن نأخذ بالنا قدر الإمكان، ونتوخى الحذر، وكل شخص مسئول عن عائلته، والسبب الرئيسى للحالات الموجودة في المستشفى هو التجمعات والأفراح، والتهاون هو السبب في الوضع الذى نحن فيه الآن .

وتابع: وما نسمعه من الناس يجعلنا نؤكد أننا لم نرى أى شخص كان ملتزما بالإجراءات الاحترازية وتمت إصابته بكورونا".