شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان يلعب مباراة ودية فى البطولة الأولى للريشة الطائرة الهوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر السفير نوكى ماساكى، سفير اليابان لدى مصر البطولة الأولى للريشة الطائرة الهوائية، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، وذلك بدعوة من الاتحاد المصرى للريشة الطائرة، جانبًا إلى جانب مع هشام التهامى، رئيس الاتحاد.



سفير اليابان أثناء اللعب

وقال بيان من السفارة اليابانية بالقاهرة إنه السفير نوكي لعب مباراة ودية خلال هذه البطولة.

قام الاتحاد المصري للريشة الطائرة بتنظيم هذه البطولة بمناسبة القيام بتعريف "الريشة الطائرة الهوائية"، وهي شكل وأسلوب جديد للريشة الطائرة في مصر.

وجاء فى البيان: "كان السفير نوكي سعيدًا ومتحمسًا للمشاركة في هذه البطولة"، مشيرًا إلى أنه اعتاد أن يكون لاعبًا جادًا لكرة الريشة الطائرة عندما كان في سن السادسة عشر من عمره، ثم عاد ليستأنف اللعب في سن الواحد وستين".



السفير اليابانى

ستكون لعبة الريشة الطائرة إحدى الفعاليات والأحداث المقامة خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو، والتي ستقام في 23 يوليو 2021. وتعمل الحكومة اليابانية بشكلٍ مكثف مع اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تنظيمها بنجاح وتتوقع مشاركة نشطة من المنتخب المصري.

وبهذه المناسبة، أعلن السفير نوكي التبرع بـ80 مضربًا مستخدمًا، من قبل اتحاد الريشة الطائرة اليابانية لنظيره المصري كهدايا النوايا الحسنة. كما أعرب السفير نوكي عن أمله في أن يساهم هذا التبرع في نشر لعبة الريشة الطائرة في مصر، وأن يساهم ذلك في تعزيز الصداقة بين البلدين في مجال الرياضة.



السفير اليابانى فى القاهرة

شارك في هذه البطولة ما يقرب من 60 لاعبًا من الاتحاد وتم تنظيمها بنجاح.