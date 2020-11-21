شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء اختبارات وتقييم المهندسين لشغل الوظائف القيادية فى الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى اختبار وتقييم إلكترونى للمهندسين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية (رؤساء إدارات مركزية ومديرين عموم) حيث يعتبر هذا الاختبار أحد الوسائل، الحديثة للتقييم الذاتى وقياس المهارات والسمات الشخصية.

يأتى ذلك وفقا لتوجيهات الوزارة نحو شفافية تقييم المتقدمين للترقى لشغل الوظائف القيادية فى قطاعات الوزارة المختلفة.

ونظم قطاع التدريب خلال العام الماضى، عدد من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجًا تدريبيًا لـ 3769 متدربًا، وعلى المستوى القومى تم تنفيذ 34 برنامجًا تدريبيًا لـ 660 متدربًا، فى حين تم تنفيذ 13 برنامجًا تدريبيًا لـ 182 متدربًا على المستوى الإقليمى.

أوضح القطاع أن البرامج تنوعت ما بين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية وجميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.

الجدير بالذكر أن قطاع التدريب الإقليمى ينظم دورات تدريبية باستخدام منصات التعلم عن بعد E-Learning، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتعزيز التعلم والتدريب الإلكترونى واستهداف أكبر عدد من أبناء الوزارة وصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم.