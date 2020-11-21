شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": نسعى لحل أزمة بطاقة "سيدة المطر" لتوفير معاش تكافل وكرامة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف عامر، مسئول والوحدات المتنقلة ببرنامج أطفال بلا مأوى وحماية الكبار بوزارة التضامن، أنهم تلقوا بلاغا بحالة سيدة المطر وتم تحديد مكانها والتحدث إليها وتمكن الفريق من عمل بحث ميداني عنها ومعرفة كافة احتياجاتها، مشيرا إلى أن الحالة مقيمة في القاهرة منذ 25 عاما، وتسكن في غرفة تحت الإنشاء، وتم التأكد من كافة البيانات الخاصة بها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "سيتم توفير سكن لها بالتنسيق مع محافظة الجيزة وهو ما طلبته السيدة نعمات بنفسها، خاصة مع الظروف الجوية بالإضافة إلى وجود مشكلة لديها في توفير العلاج الخاص بالسكر والتنفس، وزوجها يعمل حارس في مبنى تحت الإنشاء".

وقال: "الوزارة تضم العديد من الخدمات مثل معاش تكافل وكرامة والمشروعات الصغيرة وغيرها، وخدمات الدولة منظمة ومستديمة، ويتم بحث أزمتها في تكافل وكرامة خاصة وأن بطاقتها في بني سويف، وسيتم حل مشكلتها، والزوجة هي التي ستحصل على المعاش وليس الزوج، وسيتم التحدث مع الزوج لتوفير شيء يتمكن هو من فعله".