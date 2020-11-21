شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشهد وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن يرافقها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية لـ"المنيا" التى أطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى الخميس الماضى بالعاصمة الإدارية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظى المنيا ودمياط محتويات القافلة، كما أطلعوا على طرق توزيعها لضمان وصولها للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك على هامش افتتاحهم معرض الأثاث الدمياطى ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بمحافظة المنيا.