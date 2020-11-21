شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح معرض أثاث دمياطى ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى اليوم السبت معرض الأثاث الدمياطى و مستلزمات الأثاث للأسر المنتجة " ديارنا"، يرافقها د.منال عوض محافظ دمياط واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

ويأتى المعرض فى إطار اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، وهو تحت رعاية و تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن المعرض يشجع الأيدى العاملة المصرية وعرض منتجاتها، مشددة على أن الشراكة مع المحافظين تجعل مصر أفضل، خاصة أن الجميع يقدم يد العون.

ووعدت وزيرة التضامن الاجتماعى الأسر المنتجة بمزيد من الدعم من أجل الترويج لمنتجاتهم، دموجهة التحية فى الوقت ذاته لمدينة الأثاث بدمياط على ما تقدمه من منتجات تلقى قبولًا من المواطنين.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه كلما تم تعظيم قيمة السلاسل المضافة، كلما قلت البطالة، مشددة على أن العمل الحرفى من أعظم الأعمال، ولا يقل أهمية عن العمل الإدارى، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، حيث تتيح أصول انتاجية لأسر غير قادرة على الاقتراض، كما أنها تقدم شراكة مع القطاع الخاص، وتدرس الأسواق فى الدول العربية والافريقية من أجل فتح أسواق جديدة.

وأوصت نيفين القباج بضرورة تنظيم الأسرة، وعدم زواج القاصرات، بالإضافة إلى عدم المغالاة فى مطالب الزواج.

ومن جانبه، قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، أنه فى ظل اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفى باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة فى تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تأتى أهمية المعرض.

وأشاد المحافظ، بدور محافظة دمياط فى دعم صناعة الأثاث والتى تعتبر أيقونة صناعة الأثاث المصرى العريق وقبلته، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة يحققوا ما يقرب من ثلثى الإنتاج من الأثاث الخشبى فى مصر ذات الجودة والذوق العالي.

وأكد اللواء اسامة القاضى، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين داخل المعرض، مع المتابعة المستمرة للالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الدولة، للزائرين من خلال ارتداء الكمامات وقياس للحرارة، ووجود مواد مطهرة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى داخل المعرض.

ودعت محافظ المنيا، المواطنين من أبناء محافظة المنيا، إلى زيارة المعرض لما يميز منتجاته المصنوعة بأيدى مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب، مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ومن جانبها، صرحت الدكتور منال عوض محافظ دمياط بأن المعرض يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يُعد من ضمن سلسلة المبادرات التى نُفذت بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، لخلق وإتاحة آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صناع الأثاث بدمياط، متوجهة بالشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ المنيا على دعمهم لهذه المبادرة.

وذكرت الدكتورة منال عوض أنه تمتد الموافقة على مطالب الصناع بمد فترة المعرض من أسبوعين إلى شهر نظرًا للإقبال الكبير الذى شهده المعرض فى أول أيام افتتاحه.

وقد قامت نيفين القباج برفقة محافظى المنيا ودمياط بجولة تفقدية فى أجنحة المعرض الذى جاء بمشاركة عارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجاريه والجمعيات التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط تم اختيارهم بالقرعة العلنية، وكذا عارضين لمستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بمحافظة المنيا بإجمالى 54 عارضا، حيث أشادوا بجودة المعروضات التى تعكس جودة المنتجات من الأثاث الدمياطى و كذا المعروضات التى أنتجها أبناء المنيا بكل دقة وإتقان.