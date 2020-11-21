شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف صنبو وديروط يرسم 12 راهبة جديدة لدير العذراء والملاك ميخائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بانضمام 12 راهبة جديدة لمجمع راهبات الدير، وذلك فى مناسبة عيد الملاك ميخائيل الذى تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

وصلى نيافة الأنبا برسوم أسقف صنبو وديروط ورئيس الدير صلوات إقامة الراهبات الجديدات، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، ثم تولى بعدها خدمة القداس الإلهي.

كانت الراهبات الجديدات قد قضين فترة الاختبار الرهبانى المقررة، قبل ارتداءهن الزى الرهبانى اليوم، وهن: الأم مارسلينا، الأم بيلاجيا، الأم سابينا، الأم سيرافيا، الأم تكلا، الأم ديمترا، الأم ايسوزرا، الأم اسطفانا، الأم فيرونيكا، الأم ابولونيا، الأم بيامون، و شارك فى الصلوات عدد من كهنة إيبارشية صنبو وديروط ومجمع راهبات الدير.