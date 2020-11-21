شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لكوبرى 6 بطريق الواحات بالجيزة لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن صيانة الفواصل العرضية لكوبرى 6 بطريق الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر بالمنطقة المواجهة لكمبوند ريحانة ، مما يستلزم إجراء غلق جزئى لكوبرى " 6" لمدة " أسبوع " تنتهى يوم الخميس المقبل على أن تكون الأعمال من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور . ونوهت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الإعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .

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