وزير القوى العاملة: سنضع آليات لرعاية صغار الصيادين تنفيذا لتوجيهات الرئيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برعاية صغار الصيادين، ولذلك أطلقنا مبادرة صيادى مصر، وتم مقابلة الصيادين اليوم بالغردقة، وكان لزاما أن يكون هناك حوارا معهم ليكون هناك نوع من الثقة، وكان لابد أن يكون هناك بيانات كاملة لهم".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "دى إم سى" مع الإعلامية سارة حازم: "ستبدأ المديرية بالتسجيل منذ صباح الغد، وسنضع آليات لرعاية صغار الصيادين تنفيذا للمبادرة التى أطلقت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية".
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