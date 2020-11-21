شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المستقبل: المنح الدراسية هذا العام لا تقل عن 15% من أعداد المقبولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن المنح التى قدمتها الجامعة هذا العام، لا تقل عن 15% من أعداد المقبولين، رغم أن النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة هى 5% فقط.

وقال رئيس جامعة المستقبل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يوجد جهود كبيرة فيما يتعلق بالدور المجتمعى، موضحا أن الجامعة تجرى علاج ما بين 400 لـ450 حالة أسنان يوميًا مجانًا بمستشفى طب الأسنان، كما يتم زيارة دور الأيتام والملاجىء، بجانب جهود شهر رمضان، كما تتولى الجامعة دفع مصروفات غير القادرين فى الجامعة أو المدارس أو أماكن أخرى.

وتحرص جامعة المستقبل على استغلال التكنولوجيا كجزء أساسى فى العملية التعليمية وطرق التدريس الحديثة، حيث اجتازت خطوات واسعة فى مجالات التحول إلى جامعة ذكية ودخول عالم الرقمنة، باستخدام العديد من الأنظمة الذكية المتطورة، لمواكبة التطور التكنولوجى والنهوض بالعملية التعليمية، بدعم من الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، والذى يسعى دائما لتغيير النمط التقليدى للتعليم، وتشكيل طرق جديدة مبتكرة تتناسب مع منظومة التعليم الحديثة.