عقب احتجاج الزمالك.. مصادر بـ"التلفزيون": تغيير محمد نصر الدين وفريق عمل جديد لـ"نهائي القرن"



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت مصادر مسؤولة بالتلفزيون المصري، إن نائلة فاروق رئيس التلفزيون أصدرت قرارًا بتغيير المخرج محمد نصر الدين، الذي كان مقررًا أن يتولى إخراج مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر انطلاقه الجمعة المقبلة.

وأوضحت المصادر لـ"الخليج 365"، أن قرار فاروق جاء بعد حالة الغضب التي سادت وسط جماهير الزمالك، ومخاطبة النادي للتليفزيون بشكل رسمي لإعلان رفضه تولي "نصر الدين" مهام إخراج المباراة، إعمالًا لمبادرة "لا للتعصب" التي أقرتها الهيئة الوطنية للإعلام.

وتابعت المصادر، أن تعليمات وصلت من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونائلة فاروق رئيس التلفزيون إلى إدارة البرامج الرياضية، لالتزام الحيادية التامة ورفع شعار "لا للتعصب"، وعلى إثره تم عقد اجتماع لتشكيل فريق عمل لإخراج المباراة وعدم الاقتصار على مخرج واحد.

وكشفت المصادر أن محمد نصر الدين كان ضمن فريق عمل من مخرجي التلفزيون لإخراج المباراة، وليس مخرج المباراة الأوحد، لافتة إلى أن فريق مخرجي المباراة يضم كلًا من قطب رجب، ووليد فاروق، وهشام محمد حسن، كما سيتم تكليف أحد المخرجين الكبار ليكون ضمن الفريق أو يتولى مهام بروديوسر المباراة.

وتسعى الهيئة الوطنية للإعلام، للعمل على تهدئة الأوضاع بين جماهير قطبي الكرة المصرية، تعميقًا لدعوات نبذ التعصب التي دعت إليها مؤسسات الإعلام الرسمي والخاص في مصر منذ أيام، وحتى موعد انطلاق المباراة.