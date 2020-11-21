"4000 جنيه غرامة".. تحرير ألف محضر لركاب المترو غير الملتزمين بالكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه تم تحرير نحو 1000 محضر لركاب المترو المخالفين لقرار رئيس الوزراء بارتداء الكمامات داخل قطارات المترو، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبدأت شركة مترو الأنفاق، اليوم السبت، في تنفيذ قرار وزير النقل بمنع دخول الركاب المحطات والقطارات بدون ارتداء كمامات، منعًا لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن هناك العديد من الركاب داخل محطات المترو لا يلتزمون بارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم تحرير محاضر فورية لهم وتغريمهم 4 آلاف جنيه، لمخالفتهم تعليمات رئيس دولة مجلس الوزراء.

وأضاف متحدث مترو الأنفاق لـ"الخليج 365"، أن هناك مرورا داخل عربات القطارات لإنزال أي راكب من القطار لا يرتدي الكمامة الطبية، منوهًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري بالشركة، لإلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات، والعمل على التصدي لموجة كورونا الثانية.