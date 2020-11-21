السيسي يهنئ الحكومة على تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية، بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة جائجة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي، بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التي أشادت بها كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي، بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات، وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية، والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".