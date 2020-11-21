"الزراعة": إقبال جماهيري على مهرجان العسل المصري وسط اتخاذ إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مهرجان العسل المصري في دورته الثانية، والذي ينظمه اتحاد النحالين العرب، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يشهد إقبالاً جماهيريًّا منذ افتتاحه يوم الأربعاء الماضي بحديقة الأورمان بالجيزة.

وأوضحت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم السبت، أن الهدف من المهرجان هو التعرف على منتجات نحل العسل المختلفة والتمتع بالخصومات المميزة التي يقدمها المشاركون بالمهرجان، والذين يمثلون شركات إنتاج ومناحل مصرية من كل المحافظات.

ووجه وزير الزراعة بزيادة الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني؛ حيث يعمل قطاع الإرشاد الزراعي من خلال الإدارات التابعة له بالمحافظات على التوسع في الندوات الإرشادية لتقديم الدعم الفني ونقل التوصيات الفنية التي من شأنها تطوير منظومة تربية النحل وتعريف النحالين بأساليب تطبيق نظم الجودة العالميه، وتطوير منظومة التعبئة والتغليف لإنتاج العسل وكل منتجات النحل عالية الجودة، وينعكس ذلك بشكل مباشر على زيادة القدرة التنافسية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتقديم منتجات متميزة للمستهلك المصري.

ولفتت الوزارة إلى أنه سوف يعمل قطاع الإرشاد الزراعي خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة على إعداد قاعدة بيانات للعاملين في مجال تربية نحل العسل وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال حزمة من البرامج التدريبية والإرشادية.

جدير بالذكر أنه على هامش مهرجان العسل المصري المقام حاليًّا في حديقة الأورمان والمستمر حتى الإثنين المقبل، هناك أيضًا العديد من الفقرات الفنية والثقافية.